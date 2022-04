Andrew SMART

• 20 ans d’expérience dans le secteur des semiconducteurs : Support technique Marketing et Vente

• Gestion de projet de la conception à l'achèvement

• Compétences techniques : Gravure, RTP et CVD

• Travail en équipe (même délocalisée)

• Gestion d’équipes pluridisciplinaires

• Travail en supervision à distance

• Maitrise du français (courant et affaires)

• Anglais langue maternelle

• Maitrise de MS-Office, UNIX, DOS

• Organisé et efficace





Mes compétences :

Process

Ingénieur

Commerciale

Marketing

Production