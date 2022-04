Christophe BERTELOOT

Fort d’une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans le domaine des services de maintenance, je souhaite mettre mes compétences au service d’une entreprise dynamique et innovante du secteur des transports ferroviaires, idéalement en lien avec des activités de maintenance et de rénovation.

Rejoindre une telle entreprise me permettrait de capitaliser ma capacité à gérer des projets complexes, mon expérience des relations clients/fournisseurs acquise auprès de différents donneurs d’ordre du domaine des transports, tout en élargissant mon champ de compétences techniques par la diversité des matériels pris en charge.



Mes compétences :

Ferroviaire

Maintenance

Matériaux

Semiconducteurs

Appels d'offres

Gestion budgétaire

Service client

Procurement

Conduite de chantier

Qualité client

Transport

Gestion de projet

Gestion des stocks et entreposage

Recrutement

Production

Contrat de maintenance

Ingénierie de formation

Maintenance industrielle

Gestion de maintenance

Manager des équipes projets et de maintenance