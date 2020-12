En reconversion professionnelle dans l'informatique je me suis inscrit au plusieurs MOOC pour devenir Android développeur (Java/Kotlin, React Native). Je sais faire du front-end (HTML, CSS, JavaScript, SEO). J'utilise Figma et Adobe Photoshop pour la conception de mes sites web. Je suis polyglotte: Français-Anglais-Russe courant et basique Allemand.



Mon portfolio : https://nestand.github.io/home/