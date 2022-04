Andriamanohihasina RAJAONARIVELO

En quelques mots, je suis un passionné à qui il fallait juste laisser une chance et j’essaie de la mériter chaque jour que Dieu fait. J’apprécie ce qui est d’ordre scientifique tout comme je me nourris de ce qui est artistique. La musique est donc aussi importante pour moi qu’une forte logique. Mon expression préférée est : « comment peut-on apprécier la douceur de la victoire si l’on n’a jamais connu l’amertume de la défaite ?». Tout cela pour dire que chaque épreuve traversée m’apporte les leçons pour essayer de réussir dans ma vie professionnelle et dans la vie tout simplement.