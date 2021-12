Andrianahatrarana MANASSE RATSIMANDRESY

MIXCONSEIL est un cabinet de conseil et d' étude en Management , spécialisé en pilotage d'Entreprises et de projets.

Fondée en 2008 , et basé à Antananarivo, capitale de Madagascar, il rayonne sur toute la zone de Madagascar.



La création de MIXCONSEIL en 2008 fait suite à l ' initiative de MANASSE RATSIMANDRESY Andrianahatrarana , son Fondateur , après 20 années dexpériences professionnelles cumulées dans des grands groupes et Sociétés à Madagascar.





Les compétences du Cabinet:

Comptabiilité

Analyse et étude Financière

Fiscalité

Audit interne

Contrôle de gestion

Stratégie et Marketing

Etude Organisationnelle

Gestion de projet

Etude de marché

Etude de filière et chaine de valeur

Analyse des données



Références:



-Banque Mondiale

-Fonds International pour le Développement Agricole

-M'GLOB SA

-ASTEROFFICE SARL

-Commune Urbaine d'Antananarivo

-Etc,...