Andrianirinarivo TOKIN'NY AINA SARIAKA

MBF est une société de courtage en bourse agréée par Mercantile exchange of Madagascar (MEX), le premier marché boursier à Madagascar.

Etant une société de bourse, nous faciliterons votre entrée en bourse où sont échangés des marchandises, généralement des matières premières agricoles telles que le sucre, le coton, le blé, le cacao…. Le marché dispose également de ressource énergétique dont le pétrole brut et des métaux précieux (or et argent).

Pour plus d'information vous pouvez contacter +261 32 11 600 14



Mes compétences :

Marketing relationnel