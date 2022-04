Je m'appelle Tahina, je suis actuellement manager d'une société de transport urbain et étudiant en ECONOMIE ET GESTION spécialiste en commerce et developpement international ainsi que gestion d'entreprise au sein du CNAM ( 4éme année) qui prepare LE MASTER 1.



Mes compétences :

GESTION D'ENTREPRISE

COMMERCE ET DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL