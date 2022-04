Andrielle SIKAMO

Je me nomme Andrielle Larissa DJUIMEPI, je suis âgée de 24 ans et je vis au CAMEROUN. Titulaire d'une Licence en Economie de Gestion spécialité Monnaie, Banque et Finace, je suis Assistante Contrôleur de Gestion à la CAMEROON POSTAL SERVICES comme vous l'aurez constaté dans profil. Bien avant celà, j'ai eu à effectuer des stages dans plusieurs entreprises : CAMEROUN POSTAL SERVICES ( Direction Administrative et Financière durée 7 mois), OPEN TECHNOLOGY

( Service Comptable durée 1 mois) et à travailler à la Société Anonyme des Brasseries du CAMEROUN au poste d'Agent Commercial (durée 1 an). Côté personnalité dans mon secteur d'activités, je suis travailleuse, compétente, respectueuse,

assidue, ponctuelle et j'aime le travaille bien fait. J'aime également le travail d'équipe et je suis capable de piloter un projet.



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet