Andrielle SIKAMO

Je me nomme andrielle larissa Djuimepi, je suis âgée de24 ans. Je vis au Cameroun et ça fait deux ans que j'ai obtenu ma Licence en Economie et Gestion option Monnaie, Banque et Finance à l'université de Yaoundé 2. Je suis employé à la CAMEROON POSTAL SERVICES au titre d'Assistante contrôleur de gestion comme vous l'aurez constaté dans mon profil. Avant j'ai eu à travailler aux BRASSERIES DU CAMEROUN en qualité d'Agent commercial. Pour ce qui est de ma personnalité dans mon secteur d'activité, je suis compétente, travailleuse, assidue, ponctuelle et respectueuse. J'aime le travail en équipe, le travail bien fait et je suis apte à mener efficacement les missions qui me seront assignées. Je pratique du sport (volley-ball, handball) et j'aime le tourisme. Ayant occuper des postes de responsabilité au sein des associations de groupes jeunes, je sais prêter une oreille attentive aux autres.