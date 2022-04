Andrieu LAURENT

Biostatisticien - Prestataire de service chez Sanofi-aventis R&D - Toulouse

Principales missions

• Réalisation d’analyses statistiques avec rédaction de rapports

• Revue et validation des parties statistiques des rapports produits par les chercheurs

• Formations statistiques pour les chercheurs

• Conseil statistique de l’élaboration d’un protocole expérimental jusqu’à l’analyse et l’interprétation des résultats statistiques

Compétences acquises

• Mise en œuvre de méthodes statistiques sur des données d’expériences in-vitro et in-vivo sur différents domaines thérapeutiques et plus particulièrement en oncologie

• Programmation de macro-programmes SAS

• Communication de résultats auprès des chercheurs



Mes compétences :

SAS Base

SAS Enterprise Guide

JMP