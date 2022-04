Andrieu RONAN

Bonjour,



Ma carrière s'est articulée autour de deux métiers, dans un premier temps projeteur en bureau d'études dans l'automobile, l'aéronautique et la plaisance, et ensuite comme acheteur technique à l'international.



Aujourd'hui Acheteur Technique avec une grande expérience de l'Asie (10 ans) je connais parfaitement les méthodes d'achat et d'importation liés à ce continent.J'ai acquis cette expérience dans de grands groupes tels Emerson, Areva,Pommier.



Je souhaite mettre cette expérience au service d'une nouvelle entreprise.



Mes compétences :

Enchères inversées

Asie

Approvisionnement

Aéronautique

Low-cost

Automobile

Optimisation de panel

Sourcer,auditer,valider

Procédures import et export

Definir stratégie achat

Evaluation fournisseur

Acheteur technique

Achats

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Baan

Consulter,negocier,contractualiser