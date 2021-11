Stephane STEPHANE SORGNIARD (SORGNIARD)

Global Manager (ESSEC), expert des marchés européens, spécialisé en digital leadership > 20 ans dexpérience Vision à 360° dune stratégie de croissance ou dinnovation : élaboration et mise en oeuvre de la stratégie de développement et des actions de R&D, pilotage du mix marketing via le développement de plateformes, lélargissement de loffre de produits & services et la constitution de circuits de distribution, encadrement de la force de vente, fidélisation des comptes clés, suivi des budgets et des résultats.



Doté dun excellent leadership et fin négociateur sachant faire évoluer une équipe, je souhaite relever un nouveau challenge managérial et commercial en tant que Business Manager Director en incluant la transformation digitale 4.0 dans mon action.



Mes compétences :

Packaging

Contrôle de gestion

Gestion budgétaire

Suivi commercial et administratif

Développement commercial

Marketing

Conception

Gestion de la relation client

Développement des ventes