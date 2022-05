Thierry ROLLAND

DIRECTEUR BU / BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTEUR COMMERCIAL GROUPE



Manager et Développeur, spécialisé développement à l’international > 25 ans d’expérience dans le secteur industriel Vision à 360° d’une stratégie d’entreprise en croissance : pilotage des plans d’action et déploiement dans les filiales Europe – Asie – Moyen-Orient – USA, supervision de l’ADV, encadrement des Managers pays et d’équipes locales, mise en œuvre des procédures de consultation fournisseurs et de fidélisation des grands comptes Doté d’un excellent leadership, proactif, organisé et sachant fédérer les équipes, je souhaite assurer un nouveau challenge au service d’une ETI ayant une activité à l’export ou d’un Groupe industriel basé en France.



Mes compétences :

Export

Négociation commerciale

Adaptabilité

Développement international

Management commercial

Lean Manufacturing

Grande expérience

Customer Relationship Management