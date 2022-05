Thierry ROLLAND

- Spécialiste du Développement Commercial en France et/ou à l'International

- Formation technique et commerciale – bilingue français/anglais

- +20 ans d’expérience



* Sept. 2016-2017: Bolloré - Division Films Plastique (29)

Responsable Commercial France (sauf Est) et Export (Europe du Nord)



* Mars 2015 à septembre 2015: GMT Étiquettes (35) - Étiquettes et solutions d'étiquetage

Responsable Commercial Régional



* 2014 à janvier 2015 (CDD): Groupe PG Industrie (29) - fabricant français d'e-liquides

Responsable Commercial





* 2010-2012: MBO France (91) - groupe MBO (Allemagne) - 600 collaborateurs, leader mondial en technologies post-presse : pliage petits et grands formats, sorties automatiques, thermo-couture, mailing, coupe / découpe, perforation, massicots droits et rotatifs...

Machines industrielles pour les imprimeurs, relieurs, façonniers, fabricants de booklets, notices, affiches



Responsable Commercial Régional Nord-Ouest (16 dépts)

- Prospection et suivi des imprimeurs / façonniers / etc.

- Définition des besoins et essais chez des clients, au showroom ou en Allemagne



Missions réalisées :

- Développement du C.A. : + 7% annuel en moyenne malgré la crise dans le secteur

- Vente et suivi intégral d’un client acheteur d’une ligne de fabrication de booklets pour Chanel

- Réorganisation du service facturation (pliage des factures) de la société Yves Rocher





* 2005-2009 EBUYSHOP S.A.R.L. – Morlaix (29), vente de produits culturels sur Internet.

Vente multi-plateformes (cyber-acheteurs & sociétés de location)



Gérant :

- Etude de Marché puis création de ma société

- Achats, maintenance du site Web, gestion des annonces sur les plateformes ainsi que du stock, surveillance et mise à niveau des prix, préparation, envoi et suivi des commandes



Missions réalisées :

- +30% de ventes en 2008

- Note moyenne attribuée par les milliers d’acheteurs = 4,82/5 (97% de satisfaits)

- Optimisation des frais d’envoi des commandes. Actions marketing (mailings, offres)





* 1989-2003: RELUTEX S.A. – Le Pré-St-Gervais (93), groupe Arjo-Wiggins - Industrie de transformation, d’impression et de négoce : papiers/cartons pour la reliure et l’emballage de luxe - 55 coll. - C.A. 9M€.

Clients: agents papetiers, imprimeurs, relieurs, marques de luxe, éditeurs, fabricants d’albums, d’agendas



Chef de Zone Export :

Zones couvertes : Amérique, Afrique, Océanie, Asie, Extrême / Proche / Moyen-Orient + Grèce & Malte.

- Création puis gestion d’un portefeuille clients: env. 25 clients grands comptes et 100 PME-PMI

- Gestion du transport via les transitaires / transporteurs maritimes et aériens

- Rapports avec banques (Lettres de Crédit, etc.), ambassades / consulats

- Gestion des appels d’offres, des litiges commerciaux et du contentieux

- Animation et formation des agents / clients aux produits et à leurs possibles applications



Missions réalisées :

- Création de marchés. + 15% du CA par an pour atteindre + de 2 M€

- + 2 clients grands comptes en moyenne tous les ans

- Contrats d’exclusivité avec des agents papetiers

- Organisation et/ou participation à des salons professionnels en France et à l’étranger

- + Responsable Informatique en 2002-3

- Formation d’un commercial export (USA / Canada / Russie)

- Mise au point de nouveaux produits et de fabrications spéciales avec le Dir. Technique

- Création sous Excel d’un tarif modulable incluant transport, Incoterms, commissions, etc.







• Diplômé de l’ISAIP en «Action Internationale» - (groupe ESAIP) – Angers (49).

Cours dispensés en anglais

- Anglais, Commerce International (marketing, compta/finance, import/export), Communication

- TOEFL. Note obtenue: 575 sur 677

- Manhattan College de New York (marketing, principes de management, gestion de production et des opérations)

- 1 des 25 « Jeunes Vendeurs Internationaux » retenus parmi 100 candidats, par l’association « Jeunesse et Entreprises » d’Yvon GATTAZ pour une mission export en Afrique du Sud parrainée par Air France



• BTS M.A.I.



• BAC E



Mes compétences :

Informatique

Commerce international

Reliure

Machines et outils industriels

Emballage

Photographie

Arts graphiques

Marketing

Papier et carton

Post presse

Pliage industriel

Espagnol

Anglais

cigarettes électroniques

Etiquettes

e-liquides

Microsoft Office

Internet

Import/Export

Adobe Photoshop