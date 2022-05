Thierry ROLLAND

Mon activité consiste, après une rencontre avec tous les managers concernés par votre besoin et un approfondissement de ma connaissance de votre entreprise, à vous proposer :

- un programme personnalisé et partagé avec vous

- un livret avec des outils concrets et une méthodologie résolument tournée vers l'opérationnalité

- une animation dynamique pour créer la volonté en chacun de vouloir se mettre en question et d'initier le changement.

- un suivi personnalisé parce que la montée en compétence est un processus parfois long.



Cette approche de mon métier de consultant formateur vous permettra :

- de redynamiser votre équipe de vente

- de donner à vos techniciens les clefs commerciales pour devenir de véritables technico-commerciaux

- de permettre à vos managers d'intégrer toutes les dimensions de la mission qui leur est confiée

- de doter votre service clients des outils pour gérer la relation de manière positive et constructive.



Mes compétences :

Formation des commerciaux

Formation des managers

Consultant

Animation de formations

Ingénierie de formation

Gestion de la relation client