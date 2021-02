Ouverture d'esprit, diversification, polyvalence sont les mots clés qui me guident tout au long de mon parcours professionnel et personnel.



Spécialiste de la communication, je travaille dans de nombreux secteurs comme la recherche, la presse écrite, la radio, la télévision et la distribution. J'assume des responsabilités, notamment dans la télématique et dans la conception de systèmes d'information.



Je travaille pour de grands groupes dont le groupe L'ETUDIANT, la radio NRJ et le groupe CANAL+ où je dirige des équipes hétérogènes et acquiers une expérience significative de la communication grand public. Je crée notamment, avec Martine Mauléon, la chaîne de télévision Demain ! , filiale de CANAL+ destinée à l'emploi, la création et à la reprise d'entreprises.



Autodidacte, je monte une entreprise web de contenus rédactionnels. Je me forme tout au long de ma carrière dans les domaines des nouvelles technologies de la communication.

Mes dernières formations sont un Master II Développement et Stratégie des entreprises à l'université de Paris IV Sorbonne et un MOOC Gestion de projet avec l'Ecole Centrale de Lille.



J'interviens à l'Institut de Promotion des Techniques de l'Ingénierie et du Conseil (IPTIC) où je suis chargé de la stratégie et la mise en place des formations professionnelles en E-learning avec Marie Prat, Présidente de la branche informatique de la Fédération CINOV (ex CICF).



J'interviens en tant que chargé de cours à l'Université de Limoges dans le cours "Maîtrise des environnements numériques" (L3) ainsi qu'à l'ESPE de Limoges en formation à distance pour le cours "Enseigner avec le numérique" (M2).



Autodidacte, la curiosité, les contacts humains, la découverte d'autres horizons, le partage d'idées, sans a priori, sont mes principaux atouts.



La différence est la base de la complémentarité.

Nous sommes différents ? Nous sommes faits pour nous entendre.



CV online : http://www.angel-alonso.net



Mes compétences :

Adaptation facile à l'environnement de travail

E-learning

Ingénierie pédagogique

Service clientèle

Coordination commerciale

LMS

Gestion de projet

Communication interne et externe

Marketing

Relation client

Gestion de la relation client

Relations clients