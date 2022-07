Angel PEREZ

Ingénieur Développement Logiciel avec des expériences dans les systèmes administratifs, systèmes embarqués, traitement d'image, des environnements 3D. Management d'équipes de 3 à 5 personnes. relèvement et rassemblement de données et d’information, conception, développement, validation et de test (test cases).



Intérêt: le développement des logiciels en général, la recherche et l'essai de nouvelles technologies. Développement 3D. Traitement de l'image.



Mes compétences :

XML

JavaScript

Java Platform

Java EE

Informatique

Eclipse

Struts

Linux

Java

C++

Google Web Toolkit

Hibernate

CSS 3

HTML 5