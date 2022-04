Carine QUANG

Je suis actuellement ingénieur d'études et de développement en physique de la mesure, au sein de Communications & Systèmes SI. Je réalise des études dans le domaine du transfert radiatif pour le compte de clients tels que le CNES.



Docteur en transfert radiatif, j’ai conduit pendant trois ans des travaux de thèse à l'Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA), sur la modélisation des propriétés statistiques du rayonnement atmosphérique dans l’infrarouge, pour le dimensionnement de détecteurs anti-missiles balistiques aéroportés.



À l’issue de mon doctorat, j’ai travaillé en tant qu’ingénieur R&D en télédétection, pour une société de surveillance de l’environnement par satellite, Nevantropic SAS. Au sein de cette jeune PME, j’ai réalisé des travaux en traitement de données et d’images. J’ai participé également au montage de divers projets R&D d'observation de la Terre.



J'ai par la suite travaillé chez Alten Sud-Ouest en tant que consultante. En mission pendant 16 mois au CNES, j'étais en charge du développement du simulateur de performances instrumentales du futur interféromètre IASI-NG.



Mes compétences :

Spectroscopie

Modélisation mathématique

Physique de l'atmosphère

Transfert radiatif

Programmation scientifique