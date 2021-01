Angéline LEGENDRE

Éducatrice spécialisée depuis 11 ans dans les domaines du handicap et de l'insertion socio-professionnelle, je me suis notamment spécialisée dans le trouble du spectre de l'autisme.

J'ai choisi depuis fin 2018 de travailler sous une nouvelle modalité en parallèle de mon mi-temps en SESSAD : je suis devenue éducatrice spécialisée à domicile et peut ainsi accompagner des jeunes en situation de handicap actuellement sans place en structure spécialisée ni en établissement scolaire. Cette approche me permet de pouvoir évaluer, à leur rythme, leurs capacités et besoins pour ainsi pouvoir y répondre en adéquation avec les autres professionnels libéraux qui les accompagnent.



A l'écoute, réactive, capable de m'adapter, je serai ravie de mettre à profit au sein de votre structure mes compétences.



Mes compétences :

Créer du lien

Favoriser la communication

Renforcer les compétences

Porter attention aux particularités sensorielles

Travailler conjointement avec les familles

Travailler en équipe et en partenariat

Rédiger des projets personnalisés

Soutenir vers l'autonomisation du parcours

Analyser écouter réfléchir agir