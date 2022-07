Angélique GABARD (BEAUMONT)

Sur le marché du travail depuis 20 ans, après une première expérience d'atelier créateur de 7 ans dans le milieu de la création et la fabrication du chapeau haut de gamme, puis une expérience (toujours en cours), de 10 ans dans la confection du vêtement de luxe. Ayant ouvert un panel de fonction allant de la création, le montage des prototypes, la gestion d'une équipe et passant par le contrôle et la responsabilité de la qualité.....



Passionnée avant tout, ambitieuse, pugnace, vive et réactive,

pointilleuse, autonome, à l'écoute de nouvelles découvertes dans le monde de l'habillement ou de la creation, ou le produit ainsi que le savoir faire sont des "valeurs" avant tout respectés.



A la recherche de nouveaux projets, de nouveaux apprentissages, afin de ne pas rester sur mes acquis.



Mes compétences :

Formation de formateur

CQP Monteuse prototypiste

Formation animation d'équipe

Formation autocontrôle

Formation Gestion du temps et des Priorités

Formation Communication AJC

Formation Gestes et Postures