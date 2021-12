Angélique GANDOSSI

Diplomée en Sciences de l'information et de la Documentation mais aussi en sciences humaines et sociales, je dispose de connaissances en gestion documentaire, en audit, en gestion de projet et en informatique.

Ma deuxième "casquette" en tant que chargée de relation clientèle m'a permis d'acquérir des compétences et connaissances en gestion de la relation clientèle, gestion des conflits et techniques commerciales.

Désireuse de mettre à profit ces connaissances au service d'une entreprise, et de m'ouvrir à de nouvelles perspectives et à de nouvelles connaissances (médical, juridique, informatique, langues), je suis prête à m'engager pleinement dans des missions de petite ou de grande ampleur que l'on pourrait me proposer.



Mes compétences :

Archivage

SQL

Bases de données

Word –Excel – Publisher – PowerPoint

PHP

HTML

XML

Littérature

Sphinx

Linux

Latex

Gestion documentaire

BCDI