Angelique GEORGES

Mon savoir faire : installe le matériel informatique, équipement réseau, périphériques., configure les postes de travail.

installe, et met à jour les paramètre et systèmes d'exploitation ( Windows, MacOS ).

Prend en charge les demandes d'assistances aux utilisateurs au travers du GLPI , je gere et je maintien le parc de matériels, logiciels.

Mise en place des images systèmes (ghost).

Travail sur VMWARE et HyperV, ajout d'utilisateurs et de messagerie Exchange sur Active directory et GPO.



Mes compétences :

Microsoft Windows XP

Microsoft Office

Active Directory

en Maintenance

Wi-Fi

VMware

UNIX

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 7

Microsoft Outlook

Microsoft DOS

Microsoft Access

MOT Testing

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

Ethernet

LAN/WAN

CACES Nacelle