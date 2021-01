Angélique RAVEANE

-Coordination Régionale



-Coordonation d'actions de formation



-Conduite d’entretiens individuels dans le cadre d’action d’orientation Bilan de Compétences



-Analyse de la demande, diagnostic des difficultés et de la motivation, conseil et orientation vers une solution appropriée



-Evaluation, correction et restitution des aptitudes cognitives, intérêts professionnels et définition du profil de personnalité du bénéficiaire (NV5, IRMR, GPPI)



-Accompagnement des bénéficiaires dans l’analyse de leur parcours professionnel, personnel, dans le travail de transférabilité de leurs compétences et dans la définition de projets professionnels réalistes et réalisables



-Animation d’ateliers collectifs relatifs aux TRE (Lettre de motivation, appréhension de l’environnement socio-économique, marché de l'emploi, outils de communication LM/CV...)



-Préparation à l’entretien d’embauche, concours



-Accompagnement renforcé vers l’emploi des candidats



-Gestion administrative et pédagogique courante



-Capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse



-Informatique : maitrise de Word, Excel, Powerpoint, navigation internet