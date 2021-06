Anissa MOUMNI

Profil:

- Formation médicale à l'université de Rouen (BAC+2)

- Formation Responsable Qualité, Sécurité et Environnement (Master 1)

- Capacité à la communication inter-personnelle à collaborer avec les différents acteurs de l'entreprise et à travailler en équipes.

- Connaissance et expérience de la réglementation française en matière de EHS.

- Capacité à mettre en place des actions et à mener des projets

- Capacité à gérer des situations complexes



Connaissance métier :



- Politique qualité, pilotage planification,

- Conception et animation de formation,

- Tenue de réunion

- Gestion des risques,

- Gestion de projet,

- Lean Six Sigma,

- Lean management.

- Gestion des programmes daudits internes

- Accompagnement à la construction du système qualité en conformité avec les référentiels et normes applicables



Expériences profesionnelles :



- Sensibilisation et formation du personnel

- Elaboration et Déploiement dun Audit Qualité

- Elaboration et Déploiement de procédure Qualité

- Mise à jour du SMQ

- Reporting QSE

- Analyse des risques et gestion des NC.



Gestion des risques

Initiation à la Démarche qualité

Sensibilisation et formation des collaborateurs des collaborateurs associés

Analyse des risques a priori et a posteriori

Qualité

Identification des causes racines de non-qualité

Mise en place un plan daction afin de réduire la non-qualité

Rédaction dun questionnaire « satisfaction client »

Elaboration, suivi et développement des plans qualité

Amélioration des traitements des NC et négociation des contrats de prestations

Gestion des réclamations clients REX

Recueil de satisfaction et du processus de traitement des réclamations clients

Gérer les enquêtes (envoyer les questionnaires,

Analyser et exploiter les retours clients et

Participer aux réunions de consolidation des résultats

Sensibilisation et formation du personnel Gestion et revue des 8D :

Suivi, Critique et synthèse des plans daction,

proposition damélioration et jalonnement

Certification

Mise en place de la certification ISO 14001 version 2015

Elaboration dune analyse environnementale

Réalisation des audits internes

Rédaction et mise à jour les informations documentés lié à la qualité



Mes compétences :

Audit

Microsoft Word

Excel

Power point

Microsoft Project

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45000

OHSAS 18001

ISO 22000

HAS

HACCP

ICPE

SMQ

Indicateurs qualité

MASE



APTITUDES INDIVIDUELLES ET SAVOIR FAIRE RELATIONNEL

Fédératrice et moteur autour de projet

Motivation et sensibilisation des équipes

Esprit dinitiative

Capacité dadaptation et de remise en question

Organisée et Rigoureuse