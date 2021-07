Mes compétences :

Microsoft Word / Excel / Powerpoint

logiciel R

Avizo / tps

Gestion de projet

Anthropologie

Organisation

Statistiques

Biologie

Optimisation des process

Analyse de données

Ingénierie pédagogique

Recherche scientifique



Expérience à l'étranger : Canada & USA



Participation à des congrès scientifiques : Project « Women Biological Anthropologists » AAPA/AWIS (American Association of Physical Anthropologists/Association for Women in Science)

University of Colorado