Alain COUDOUR

Ma fonction consiste à orienter et guider l’utilisateur dans le choix et les priorités fonctionnelles des différents projets dans un contexte qualité et suivi des normes et des procédures utilisées.



Cela nécessite l’optimisation de la politique technologique et organisationnelle du pôle et des ressources nécessaires à sa mise en œuvre, et de plus la validation de la cohérence entre les différents projets et leur adéquation avec la politique du système d’information.



Mes compétences :

As400

Chef de projet

Directeur de projet

Informatique

ISeries

Responsable informatique