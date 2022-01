Romuald PASSAVY

Habitué aux organisations industrielles multisites dans un contexte de forte croissance et de transformation, mon expérience de la Supply Chain/Logistique B2B me permet aujourd'hui de professionnaliser, standardiser et optimiser les pratiques et les outils Supply Chain.

J'aime entreprendre, apporter des solutions, remettre en question le statu quo et encourager le travail en équipes. De la conceptualisation à la mise en œuvre opérationnelle, j'ai une forte expérience de la gestion de projet et de la conduite du changement. Pour y parvenir, mes qualités de communiquant, mon goût du terrain et mon expertise des méthodes d'amélioration continue sont des atouts (Lean Six Sigma Green Belt).

Dépasser les attentes clients me passionne et je dispose d'un savoir faire commercial pour être intervenu régulièrement en appui de la fonction commerciale.

Mon expérience internationale me permet d'être à l'aise dans une organisation multiculturelle et de m'adapter facilement aux organisations changeantes.

Mon expertise en quelques mots: Logistique, Transport, Digitalisation des processus, Traçabilité des flux, Planification, Sales and Operations Planning (S&OP)/Plan Industriel et Commercial (PIC), Planification des besoins de distribution (DRP : Distribution Requirements Planning), Approvisionnement, Packaging, Distribution, Logistics Design Network, Cold Chain Management, Direction de Plateforme Logistique & Centre de Distribution / Modélisation d'entrepôt, Service Clients / Administration des Ventes, Achat / Category management, APS: Advanced Planning and Scheduling, MPS: Manufacturing Planning and Scheduling, DMAIC, 5S, Kaizen, Management Visuel, Lean Six Sigma, Purchase To Pay, Achat, Purchasing

#faire confiance #fixer le cap #libérer les talents #encourager #récompenser #être intègre #gagner #leadership #passionné #déterminé #créatif



