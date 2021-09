Anja HEMPRICH

Ma spécialisation en Supply Chain Management ainsi que mes stages mettent en avant mon intérêt pour le management des produits et des informations à travers tous les services d'une entreprise.

Multiculturelle, trilingue Français-Anglais-Allemand, intuitive mais aussi méthodologique, avec l'esprit d’initiative et dotée d’excellentes qualités relationnelles et d’organisation je suis capable de m’investir avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie dans le travail.



Mes compétences :

Achats

Allemand

Anglais

Français

Logistique

Mangement

Mangement de Projet

Marketing

SAP

SAP ECC

Sap R3

SCM

Service clients