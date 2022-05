Laurie VERRET

Diplômée d'un Master en Marketing et Management depuis novembre 2007 j'ai acquis une expérience d'un an en marketing produit, d'abord en tant que junior puis en tant que chef de produit TGV à la SNCF. J'ai aujourd'hui intégré la SNCF depuis le 1er juillet 2008 en tant que Chef de Projet.

Depuis le 1er janvier 2010, j'ai réintégré l'équipe marketing TGV comme Chef de Produit TGV Alpes et Vallée du Rhône.

Depuis le 1er Mai 2012 je suis enfin à Aix en Provence où je suis Manager d'une équipe de 15 personnes.

Femme de communication et de contact, j’aime m’investir dans ce que j’entreprends et je suis très organisée et autonome dans mon travail. Par ailleurs, ma capacité d’adaptation et mon dynamisme contribueront à m’intégrer rapidement au sein de votre équipe et de votre entreprise.



Mes compétences :

Marketing

Chef de projet

Chef de produit

Management