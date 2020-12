Anja Rindra RAZANAKOLONA

Bonjour,



Opérant dans le domaine du web en tant que Prestataire Freelance depuis 2010, je propose les services suivants:



1) - Animation de site : site de voyance, site de dating (rencontre) - Animation par tchat.



2) - Gestion de service après-vente ( gestion des demandes des clients sur les réseaux sociaux, envois de mails, traitement des réclammations, propositions de solutions).



3- Modération de site ( Modération de commentaire sur les réseaux sociaux = validation, suppression, cache) selon la charte de l'entreprise.



4- Gestion de Contenus: Rédaction et mise en ligne; enrichissement de contenus; Modération de contenus et images, Animation de communautés.



5) - Dématérialisation de Documents: Saisie et traitements de données, indexation et catégorisation







N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.

Skype ID: Rindrabeuh

Mail: rindranjarison@yahoo.fr



Mes compétences :

Rédaction web

Informatique

Communication

Design