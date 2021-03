Anna DOUDEMENT

Titulaire d'un diplôme de Master et ayant une expérience professionnelle de 6 ans dans le domaine de l'internet marketing.

Réactivité, créativité sont des qualités personnelles qui me définissent, tout comme le dynamisme et l'organisation. Ces qualités, je désire les mettre à votre service afin de vous apporter entière satisfaction dans les tâches, qui me seront confiées.



Mes compétences :

Google Analytics, Google Webmaster

HTML, CSS

Adobe photoshop

Joomla, Drupal, Adxstudio, WordPress, vBulletin

E-commerce

Seo

User experience

Webmarketing

Marketing stratégique

UX

Web analytics