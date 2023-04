Anna NEMANIC

Après des études en droit en Australie et 10 ans à l'Ambassade d'Australie à Paris, je me suis lancée dans la communication pour des grandes sociétés françaises ou internationales. Depuis 2002 je me suis spécialisée dans ● les synthèses et comptes rendus des réunions et conférences ● les articles pour les publications et communications corporates ● les traductions / adaptations vers l'anglais.



Mes compétences :

Rédaction

Ponctualité et flexibilité

Rigueur au travail

Communication

Traduction anglais français