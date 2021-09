Stéphanie BARCELO

Graphiste DA



Experte dans mon domaine, je réalise tous vos supports de communication, dans le respect dune charte existante ou dans la création dune image adaptée à un message spécifique.

Graphiste-DA, freelance depuis plus de 20 ans et basée à Paris, je mets mon savoir-faire à lécoute de vos envies.



Identité visuelle et logotype : proposition d'un univers créatif fidèle au domaine d'expertise.

Tous supports de communication print : catalogue, flyer, plaquette de présentation, brochure, dossier de presse, invitation, rapport dactivité, journal interne, annonce presse, ...

Evènementiel : habillage de stand, kakémonos, grands formats, affiches, slides de projection écran, fonds de scène,...

Web : bannières, e-mailing, web design.



http://stephaniebarcelo.fr



Quelques collaborations

Bolivie / Casa Del Sol / Cosmic / Diamant Vert / EggintheNest / LP Active / la Mairie de Montreuil / Mlle Georgette / Noir&Blanc / Oswald / Terre de com / Wagram music...



dans des domaines variés

Mairie de Paris / Safran / Bouygues / ANPR / CAMIEG / ZODIAC / Apria / Kia / Motrio / Le Printemps du Cinéma / Ademe / UCANSS / Alcatel / SNCF / Knauf / Rockwool / ShowaBest / EMI Parlophone / Biogen / Sanofi / Roche / Teva...