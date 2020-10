Anna PLOTNIKOVA

Mon expérience dans le monde de la finance, l'accompagnement des clients et de la connaissance des produits financiers dans différentes banques privées à Moscou, m'ont permis d’appréhender le marché.

Ma mutation s'est poursuivi en France dans une fonction de conseil auprès de clientèles internationales très haut de gamme, autour de l’acte commercial les étapes liées également au produit, la mise en place des collections, le merchandising, les créations de réseaux, les études du marche et des concurrents.

L’attrait pour l'international, mon expérience professionnelle en Russie et en France, le stage de la langue à l'Angleterre apportent une capacité d'adaptation, une flexibilité dans l'exercice de ma future activité.



Mes compétences :

SAP

Microsoft office

Time Management

Cold calling

Télémarketing

Télévente/

Merchandising

Retail Pro

Prospection, negociation et vente

Budgets

SAP PM PRO

SAP IS R