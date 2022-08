Anna SVIRINA

Mes Compétences :



- Pilotage des achats projet à l’international;

- Déploiement des marchés, suivi opérationnel des contrats ;

- Techniques de négociation;

- Sens de l'argumentation commerciale.





Mes Aptitudes :



- Rigueur et organisation;

- Aptitude au travail en équipe;

- Créativité et sens du risque;

- Réactivité et gestion du changement.



Mes compétences :

Achats

Achats projet

acheteur

Appel d'offres

Développement à l'international

E-sourcing

ESourcing

Export

International

Logistique

Négociations

Outsourcing

Pilotage

RFI

RFP

RFQ

Sourcing