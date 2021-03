Annabelle BAUCHIERO (DAURA)

J'ai débuté ma carrière en tant qu'opératrice de saisie au sein d'une plateforme de stockage et distribution de produits surgelés.



En 2003, j'obtiens un poste de gestionnaire de stock au sein de la société Montabert ce qui m'a permis d'aquerir une vision globale des fonctions prodution & commerciale.



En 2005 je deviens Customer Service Manager et gere une équipe d'une quinzaine de personnes réparties dans les services clients/accueil/expédition/facturation.

Très rapidement, je cumule ce poste avec celui de Supply Inventory Operation Plan manager.



En 2008 l'opportunité m'est donnée de reprendre l'entreprise familiale et je débute une formation de Chef de Chantier Terrassement/VRD à Egletons (19) afin de me familiariser un peu plus avec le métier et en 2010, je prends en charge de gestion commerciale, technique, financière de la branche industrie nucléaire, chimique et pétrolière de notre entreprise.



J'ai pris la présidence de l'entreprise depuis Janvier 2021