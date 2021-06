Annabelle DUCHENNE

Spontanée, authentique et assertive j aborde au quotidien. Accompagner les entreprises pour tendre vers un équilibre santé et performance, dans un environnement en mutation constante où la quête du bien être, du travail de qualité et le sens sont identifies.

Cela me permet de développer des capacités d'écoute active, de pédagogie, d'esprit danalyse en offrant un cadre éthique, un environnement confiant, en présence et non jugeant. Des capacités dadaptation aux situations, aux personnes et aux différents secteurs professionnels dans le but d accompagner vers la prise de décision et la mise en place d actions concrètes et adaptées à l'activité réelle en lien avec les orientations stratégiques. Réactive et fiable, responsable et engagée.



#executive coach #risques psychosociaux #stress au travail #qualité de vie au travail #prevention #accompagnement au changement ##ergologie #conseil aux employeurs #groupe de travail #formation #facilitateur #coaching #management #projet#ergonomie organisationnelle #developpementpersonnel