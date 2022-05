Messaadi KHALED

Titulaire depuis peu d’un BTS option climatisation



Au cours de ces trois dernières années, j’ai reçu une formation très complète mêlant cours

théoriques et stages pratiques en entreprise. Grâce à ces derniers, j’ai pu acquérir des compétences

et savoir-faire nécessaires à la mise en place et à l’entretien d’installations diverses telles que les

appareils de climatisation ou les systèmes de réfrigération. Maîtrisant les outillages et matériaux

nécessaires à de telles missions, je possède également de très bonnes connaissances en physique et

en mécanique.

Tâches accomplies

 Montage; soudure et entretien général des climatiseurs centrales

 Maintenance et Dépannage du circuit de réfrigérateur

 Démontage d’un climatiseur

 Charge et changement des composants de réfrigérateur et soudure



Mes compétences :

en Maintenance

Communication

Electricité