Mickaël KHALED

Après avoir été orienté dans un domaine qui n'était pas tout a fait adapté a mon profil (STT ACA), j'ai effectué une formation (Prépa en arts appliqué) afin de me rapprocher du dessin ainsi que du conceptuel, avec (éventuelement) ma prochaine rentré en BTS (COM VISU) je toucherai mon but puisque dans la mesure ou l'on m'accorde ma chance (en entreprise) je pourrai lancer ma carrière professionelle par ce BTS...



Mes compétences :

Communication

Créatif

Illustrateur

Maquettiste

PAO