Annalisa TRILLO

Après treize ans d'expérience dans le retail, je me suis consacré au conseil et à la formation.



Je collabore avec entreprises et écoles avec des formations ciblées sur les thèmes suivants:



- Stratégie et méthodologies de vente

-Mise en place de Kpi pertinents et reporting

-Ressources humaines (recherche, sélection et développement)

-Outils de vente: Crm, marketing automation, social sales

- Création du Personal Shopper online

- Formation Visual Merchandising Stratégique

- Accompagnement des entreprises françaises à l'integration dans le marché

italien

-Accompagnement au changement

- Problem solving et optimisation des processus