Annalisa TRILLO

Je vous presente moi et mon travail Wandering Retail,realisé en synergie avec mon associé:



Une petite présentation est indispensable, car nous sommes fermement convaincus que toute collaboration efficace résulte d'une synergie des deux côtés.

Nous sommes Annalisa e Anna Maria, Italiennes de naissance, parisiennes d'adoption, nous nous sommes rencontrées en France où nous avons eu l'opportunité de travailler ensemble en tant que Store Manager et Trainers et de consolider une belle amitié, née aussi d’une estime mutuelle. Et c’est à partir de cette estime ansi que le partage d’une grande passion pour la formation, que nous avons décidé de créer Wandering Retail un service de conseil sur le terrain qui nous permettre de partager les expériences acquises et nos compétences avec des différentes réalités, comme des veritables itinérants (wandering) du retail.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Merchandising

optimisation planning

Microsoft Word

Microsoft Excel