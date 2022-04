Je viens de publier 2 livres sur Youtube dont voici les adresses que vous pouvez consulter :

1/- Le livre de la Vérité sur Youtube :

https://youtu.be/utb_28-3TaE

2/- The Book Of Truth sur Youtube :

https://youtu.be/mJFbjVZkdlM

Ces 2 livres s'adressent à des gens très intelligents. Ils vous montrent un chemin unique vers la certitude, l'exactitude et la justesse.