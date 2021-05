Anne ALMERAS

Forte d’une première expérience au sein du groupe Pomona où j’ai participé au pilotage opérationnel et stratégique de l’activité de transport, de logistique, et de commerce, j’ai conforté cette pratique en obtenant en 2007 un Master 2 en Analyse financière et Contrôle de gestion.

Mon dernier poste à la FNAC m’a permis d’asseoir mon expérience et de développer pleinement mes compétences en contrôle de gestion et en audit.

Aujourd’hui, je suis en transition professionnelle et souhaite entrer en contact avec des professionnels pour échanger sur les pratiques du contrôle de gestion et l’audit et sur les opportunités locales dans ces fonctions.





Mes compétences :

Contrôle de gestion

Reporting

Anglais TOEIC 945/990