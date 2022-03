Anne AUFFRET

D'abord formée en école d'art, je me suis dirigée ensuite vers le montage de projets artistiques afin de faire émerger des liens entre un territoire, ses habitants et des démarches artistiques qui me semblent pertinentes. Restée très créative, j'aime imaginer des projets innovants, fédérateurs, et surtout humains.

Je suis très attachée aux aspects sociaux et engagés des projets que je mène.

Curieuse, je m'intéresse à toutes les formes d'art : spectacle vivant, arts visuels, littérature, etc.



Je suis prête à m'engager dans un projet associatif aussi bien que dans une collectivité locale.



Mes compétences :

Planning stratégique

Animation de réunions

Stratégie de communication

Accueil du public

Gestion budgétaire

Accueil de groupes

Gestion de projet

Montage photo

Montage vidéo

Organisation d'évènements

Esprit d'initiative

Adaptabilité

Travail en équipe

Créativité