DE infirmière depuis 1989. Activité hospitalière essentiellement en réanimation et aux urgences. 1 1/2 remplacement en libéral et 5 ans infirmière coordinatrice dans Accueil de jour pour malades Alzheimer. J'ai un bon sens du contact humain et une bonne capacité d'adaptation. Dans mon dernier poste qui était une création j'ai mis en place les transports des patients, la restauration, les plannings du personnel, les rencontres des partenaires, .... Je suis assez créative.