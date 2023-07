Anne BECHET

Pendant 10 années j’ai couru de part le monde en tant que directrice export d’une marque de bijoux. Cette expérience outre la découverte de tous les continents et de leurs problématiques économiques et culturelles m’a permis de développer mes talents en négociations commerciales et d’enrichir chemin faisant mon carnet d’adresses. Le Japon, pays de contrastes fascinants, alliant traditions rigoureuses et modernisme, beauté des jardins zen, culture ancestrale a déclenché une véritable passion qui m’a poussée a crée mon entreprise de papeterie japonaise. Puis , par conviction, j’ai changé à nouveau de cap pour rejoindre le monde associatif en l’occurrence « La Croix Rouge ». J’ai contribué à la mise en place d’une plateforme téléphonique dans le cadre du nouveau projet « Croix Rouge écoute » , dont l’objectif est d’apporter un soutien psychologique, confidentiel. Cette nouvelle activité extrêmement enrichissante humainement m’a amené à me former au fundraising, et je suis maintenant titulaire du Certificat Français du Fundraising de l'ESSEC. J’ai décidé de mettre toutes mes compétences et tous mes réseaux au service de causes universelles particulièrement le monde culturel et la cause des femmes.



Mes compétences :

Collecte de fonds

Communication

Communication - Marketing

fundraising

Marketing

Mécénat

Sponsoring