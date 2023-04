Consultante, formatrice et coach diplômée en entreprise, certifiée STARTRUST

Génératrice Confiance/coach - 15 années d'accompagnement de dirigeants, responsables et managers français et allemands



Conseils et accompagnements en management, communication interne et organisation dispensés en langue française et allemande auprès :

- Dirigeants d'entreprise et d'associations françaises et allemandes

- Top-managers, managers, chefs de projet...

- Salariés de tous niveaux reprenant une nouvelle fonction, changeant de domaine d'activités, de lieux de travail,...

- Sportifs de hauts-niveaux et de musiciens professionnels



Coachings et formations dispensés dans le domaine du management hiérarchique, transversal, interculturel, intergénérationnel, d'équipe et de projets, cohésion d'équipe, communication interne, détermination d'objectifs, à la mise en place de plans d'actions à mener, motivation & accompagnement aux changements, gestion de conflits/stress, préparation au passage à la retraite...



Mes compétences :

Management d'équipe

Communication

Gestion de conflits

Motivation