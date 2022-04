Www.cheminprofessionnel.com



Depuis 2010, Benoit Rossetti Conseil, est un organisme de formation dont la vocation est d’améliorer la situation de tous les publics dans leurs pratiques et postures professionnelles. Notre objectif est de concilier performance et prévention des risques psychosociaux dans les organisations.

BRC, c’est plus de 400 personnes formées et / ou accompagnées par an depuis 2010



Nos valeurs...

Chez BRC nous sommes convaincus que positionner l’humain au centre du développement de votre entreprise est un levier majeur de la performance collective.

Nous nous appuyons dans notre pratique professionnelle sur des valeurs fortes qui sont des repères pour vous accompagner et vous faire progresser dans un cadre sécurisant et bienveillant.



Nos services...

Nous proposons des prestations « clés en main » ou sur mesure. Nous avons construit des approches pédagogiques centrées sur l’amélioration de la performance individuelle et collective...mais pas uniquement ! Permettre à vos salariés de mieux se connaître pour aider votre entreprise à progresser et assurer sa pérennité est notre préoccupation permanente.



Nos recherches...

Nous sommes passionnés par tout ce qui mobilise les individus dans leurs prises de décisions.

Dans notre démarche de « questionneur de sens » et « d’empêcheur de tourner en rond » nous nous formons régulièrement. Nous rencontrons également des experts avec lesquels nous collaborons et qui nous éclairent dans nos approches pédagogiques.



Nos domaines d’intervention...

Ils sont variés et complémentaires (management stratégique, efficacité professionnelle, sécurisation des parcours professionnels, prévention des risques psychosociaux etc) avec pour défi de concilier performance et amélioration de la qualité de vie au travail.

Autres domaines : bilans d'orientation scolaire (14-24 ans) et Gestion des moments difficiles (enfants, adolescents et adultes)



Mes compétences :

Prévention des risques professionnels

Bilan d'orientation scolaire (14-24 ans)

Qualité de vie au travail