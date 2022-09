Après une double création d'entreprise, je partage mes expériences et conseille des créateurs et repreneurs d'entreprises et des étudiants,



Tout en développant mon site Internet marchand So Paris



Membre du conseil d'administration de Réseau Entreprendre Nord (Nord Entreprendre), je suis ouverte à de nouveaux mandats.



Forte sensibilité au marketing, à la communication et et aux nouvelles technologies.



J'anime un Club Plato, qui favorise l'échange entre chefs d'entreprises.



Mes compétences :

Conseil en communication

Marketing

Management

Direction générale

Consultant

Formation professionnelle