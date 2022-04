Christophe BERGER

Depuis 2000, AKEOS vous accompagne dans tout ou partie de votre processus de recrutement sur les profils Cadres Dirigeants, Cadres et Middle Management.



Nous intervenons sur le recrutement par annonces et par approche directe.



Bien que le recrutement soit le cœur de notre métier, AKEOS propose des prestations complémentaires :



Évaluation et Accompagnement des potentiels de l 'Entreprise, Coaching individuel ou collectifs de vos équipes en place ainsi que des dirigeants.



Mes compétences :

Ressources humaines

Outplacement

Recrutement

Accompagnement

Formation

Evaluation